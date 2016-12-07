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Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Порту" в матче с "Лестером"

Стадион "Драгау" в Порту. Фото REUTERS
Стадион "Драгау" в Порту. Фото REUTERS
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Сегодня восемью матчами завершится групповой этап. В одном из них "Порту" принимает "Лестер". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Порту" – "Лестер"

Коэффициенты Winline: П1 1,34 – Н 4,97 – П2 9,54

Потери: Лаюн, Невеш, Оливейра, Эррера (травм.) - Капустка, Шмайхель (травм.).

Прогноз на матч

Юрий БЕЛОУС, бывший генеральный директор "Ростова":

Счет – 2:0.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, обозреватель отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:0.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Порту" – "Лестер".

Прямая трансляция матча "Порту" - "Лестер" - в среду, 7 декабря, на канале "Матч! Игра".

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