Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Порту" в матче с "Лестером"

Сегодня восемью матчами завершится групповой этап. В одном из них "Порту" принимает "Лестер". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Порту" – "Лестер"
Коэффициенты Winline: П1 1,34 – Н 4,97 – П2 9,54
Потери: Лаюн, Невеш, Оливейра, Эррера (травм.) - Капустка, Шмайхель (травм.).
Прогноз на матч
Юрий БЕЛОУС, бывший генеральный директор "Ростова":
Счет – 2:0.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, обозреватель отдела футбола "СЭ":
Счет – 2:0.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Порту" – "Лестер".
Прямая трансляция матча "Порту" - "Лестер" - в среду, 7 декабря, на канале "Матч! Игра".