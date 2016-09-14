Букмекеры прогнозируют победу "Ювентуса" над "Севильей"

Сегодня девятью матчами завершится стартовый тур группового этапа. В одном из них "Ювентус" принимает в Турине "Севилью". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ювентус" – "Севилья"

Коэффициенты Winline: П1 1,53 – Н 4,07 – П2 6,64

Потери: Стураро, Маркизио (травм.) - Тремулинас (травм.)

Прогноз на матч

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России:

Счет – 2:0.

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 3:1.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Севилья".

Прямая трансляция матча "Ювентус" – "Севилья" – в среду, 14 сентября, на канале "Матч! Футбол-2".