Букмекеры прогнозируют победу дортмундской "Боруссии" над "Бенфикой"

Сегодня определятся еще два четвертьфиналиста. В одном из ответных матчей 1/8 финала "Боруссия" принимает в Дортмунде "Бенфику". Начало - в 22:45 по московскому времени. Напомним, что в первой встрече победы с минимальным счетом добилась "Бенфика".
Котировки букмекеров на матч "Боруссия" Д – "Бенфика"
Коэффициенты Winline: П1 1,36 – Н 5,22 – П2 8,64
Ориентировочные составы
"Боруссия": Бюрки, Гинтер, Папастатопулос, Бартра, Пищек, Кастро, Вайгль, Геррейру, Дембеле, Пулишич, Обамеянг.
"Бенфика": Мораис, Семеду, Луизау, Ленделеф-Нильссон, Элизеу, Пиззи, Самарис, Живкович, Силва, Каррильо, Митроглу.
Потери: Бендер, Ройс, Шахин, Гетце - Аугусту (все - травм.).
Прогноз на матч
Игорь ЯНОВСКИЙ, экс-полузащитник "ПСЖ"
Счет – 3:1. "Верю в Дортмунд. Дома “Боруссия” должна победить с довольно комфортным счетом".
Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":
Счет – 3:0. "В последних трех матчах “Боруссия” забила 12 мячей. Не исключено, что под дортмундский каток попадет и “Бенфика".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д – "Бенфика".
Прямая трансляция матча "Боруссия" Д - "Бенфика" - в среду, 8 марта, на канале "Матч! Футбол-3".