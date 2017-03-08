Букмекеры прогнозируют победу дортмундской "Боруссии" над "Бенфикой"

Сегодня определятся еще два четвертьфиналиста. В одном из ответных матчей 1/8 финала "Боруссия" принимает в Дортмунде "Бенфику". Начало - в 22:45 по московскому времени. Напомним, что в первой встрече победы с минимальным счетом добилась "Бенфика".

Котировки букмекеров на матч "Боруссия" Д – "Бенфика"

Коэффициенты Winline: П1 1,36 – Н 5,22 – П2 8,64

Ориентировочные составы

"Боруссия": Бюрки, Гинтер, Папастатопулос, Бартра, Пищек, Кастро, Вайгль, Геррейру, Дембеле, Пулишич, Обамеянг.

"Бенфика": Мораис, Семеду, Луизау, Ленделеф-Нильссон, Элизеу, Пиззи, Самарис, Живкович, Силва, Каррильо, Митроглу.

Потери: Бендер, Ройс, Шахин, Гетце - Аугусту (все - травм.).

Прогноз на матч

Игорь ЯНОВСКИЙ, экс-полузащитник "ПСЖ"

Счет – 3:1. "Верю в Дортмунд. Дома “Боруссия” должна победить с довольно комфортным счетом".

Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 3:0. "В последних трех матчах “Боруссия” забила 12 мячей. Не исключено, что под дортмундский каток попадет и “Бенфика".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д – "Бенфика".

Прямая трансляция матча "Боруссия" Д - "Бенфика" - в среду, 8 марта, на канале "Матч! Футбол-3".