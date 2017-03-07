15:45 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Букмекеры оценивают победу "Наполи" над "Реалом" с коэффициентом 2,95

"Наполи" – "Реал". Фото "СЭ"
"Наполи" – "Реал". Фото "СЭ"
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7 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Наполи" – "Реал". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Наполи" – "Реал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,95 – Н 3,84 – П2 2,27

Трансляция матча "Наполи" – "Реал" 7 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" – "Реал".

Прямая трансляция матча "Наполи" – "Реал" 7 марта на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-2, 2 – 6.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

15 февраля 2017 года

1/8 финала ЛЧ

"Реал" – "Наполи"

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