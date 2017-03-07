Букмекеры оценивают победу "Наполи" над "Реалом" с коэффициентом 2,95

7 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Наполи" – "Реал". Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Наполи" – "Реал"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,95 – Н 3,84 – П2 2,27
Трансляция матча "Наполи" – "Реал" 7 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" – "Реал".
Прямая трансляция матча "Наполи" – "Реал" 7 марта на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-2, 2 – 6.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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15 февраля 2017 года
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1/8 финала ЛЧ
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"Реал" – "Наполи"
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3:1