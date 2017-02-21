Букмекеры не верят в победу "Монако" над "Манчестер Сити"

21 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Монако". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Сити" – "Монако"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,61 – Н 4,31 – П2 5,36

Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Монако" 21 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Монако".

Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" – "Монако" 21 февраля на канале "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Манчестер Сити" – "Монако"

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России – 2:0. Монегаски проводят очень хороший сезон, лидируют в первенстве Франции, однако Лига чемпионов – совсем другой турнир с иными требованиями. И в нем команда Жардима пока не столь сильна, как англичане. Да и класс игроков у "Сити" явно выше. Думаю, хозяева уверенно победят.

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 2:1. Атаковать любят и умеют обе команды, поэтому логично предположить, что хотя бы на гол смогут претендовать и хозяева, и гости. Преимущество на бумаге, само собой, у "Сити", но победа если к Гвардьоле и придет, то вряд ли вместе с большой разностью мячей.