Букмекеры назвали "Манчестер Сити" фаворитом в матче с "Шахтером"

Сегодня состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Шахтером"​. Встреча в Англии начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Манчестер Сити" - "Шахтер"

Прогноз Winline – П1 1.19 – Н 7.13 – П2 11.0

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Шахтер".

Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" - "Шахтер" – во вторник, 26 сентября, на канале "Матч! Футбол 1".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Манчестер Сити": Браво - Уокер, Стоунс, Мангала, Данилу - Фернандинью, Де Брейне, Делф - Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг.

"Шахтер": Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили - Фред, Степаненко - Марлос, Тайсон, Бернард - Феррейра.

ПОТЕРИ: Менди (травма), Компани, Илкай Гюндоган (оба - под вопросом) - Срна (приостановил карьеру), Кривцов, Малышев (оба - травма).