Букмекеры назвали "Манчестер Сити" фаворитом в матче с "Шахтером"

Сегодня состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Шахтером". Встреча в Англии начнется в 21.45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Манчестер Сити" - "Шахтер"
Прогноз Winline – П1 1.19 – Н 7.13 – П2 11.0
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Шахтер".
Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" - "Шахтер" – во вторник, 26 сентября, на канале "Матч! Футбол 1".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Манчестер Сити": Браво - Уокер, Стоунс, Мангала, Данилу - Фернандинью, Де Брейне, Делф - Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг.
"Шахтер": Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили - Фред, Степаненко - Марлос, Тайсон, Бернард - Феррейра.
ПОТЕРИ: Менди (травма), Компани, Илкай Гюндоган (оба - под вопросом) - Срна (приостановил карьеру), Кривцов, Малышев (оба - травма).