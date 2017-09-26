Брюс Гроббелар: "Ничего не знаю о "Спартаке"

Один из лучших вратарей в истории "Ливерпуля" Брюс Гроббелар в интервью "СЭ" отметил, что не знает игроков и тренера "Спартака". Сегодня столичная команда сыграет с англичанами в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
– Что вы знаете о нынешнем "Спартаке"?
– Ничего. Тренера не знаю, игроков тоже. У вас есть африканцы?
– Есть нападающий из Кабо-Верде, а еще в дубле играют три юных африканца.
– Ого! Из каких стран?
– Замбия, Либерия, Камерун.
– Отличные игроки! Камерун – страна очень умных футболистов, так что вашей команде повезло. (Гоша ЧЕРНОВ)
Полная версия интервью Брюса Гроббелара
Матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится во вторник, 26 сентября, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.