Брюс Гроббелар: "Не считаю "Ливерпуль" фаворитом группы, потому что у него очень слабая защита"

Один из лучших вратарей в истории "Ливерпуля" Брюс Гроббелар в интервью "СЭ" отметил, что красные слабо выглядят в обороне. По его словам, англичане по этой причине не являются фаворитами группового турнира Лиги чемпионов.

– Сейчас "Ливерпуль" фаворит группы Лиги чемпионов?

– Кто там в группе? "Севилья", "Спартак" и…

– "Марибор".

– Да, "Марибор". Звучит, как название африканского алкогольного напитка (Смеется.) Не считаю "Ливерпуль" фаворитом, потому что у него очень слабая защита. Единственный футболист, который может играть в центре обороны, – Матип. Клаван и Ловрен – это просто катастрофа.

– А вратари? Странно, что вы их не назвали в первую очередь.

– У Кариуса большое будущее, вот увидите. Миньоле же – переученный полевой игрок, поэтому у него случаются страшные ошибки. Но основная проблема кроется в тренере вратарей. Джон Актерберг никогда не играл на высоком уровне, максимум – за "Транмир Роверс". Чему может научить голкиперов большого клуба человек из "Транмир, простите, Роверс"?! Пепе Рейна ушел именно из-за Актерберга. А где сейчас Рейна? Он уже много лет играет за "Наполи" в Лиге чемпионов, борется за титул в Италии. Клоппу необходим новый тренер вратарей. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Брюса Гроббелара

Матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится во вторник, 26 сентября, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.