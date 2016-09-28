Брюно Женезьо: "Цель "Лиона" - побороться с "Севильей" за второе место в группе"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо сравнил поражение от "Севильи" во 2-м туре Лиги чемпионов (0:1) с проигранным поединком 7-го тура чемпионата Франции с "Лорьяном" (0:1). Также он отметил, что цель его команды - побороться за второе место в группе.

- У нас снова те же чувства, что и после субботнего поражения от "Лорьяна" (0:1), - цитирует пресс-служба клуба Женезьо. - Мы доминировали в первой половине, но не смогли реализовать свои моменты. "Лион" должен быть опасным впереди и строгим сзади. Знаем, что "Ювентус" является фаворитом в нашей группе, поэтому наша цель состоит в том, чтобы побороться с "Севильей" за второе место. Для этого нам нужно завоевать очки в домашней игре против "Ювентуса". Теперь "Лиону" необходимо подготовиться к дерби против "Сент-Этьена".