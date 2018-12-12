05:44 | Футбол — Лига чемпионов

Борха Валеро: "Интер" понимал, что нужен второй гол, так как "Тоттенхэм" мог сравнять счет"

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Полузащитник "Интера" Борха Валеро после ничьей с ПСВ​ в матче 6-го тура Лиги чемпионов (1:1) отметил, что команда думала о матче "Тоттенхэма" с "Барселоной". Миланцы стали третьими в своей группе.

– Мы знали, что должны выигрывать, а когда тебя устраивает только один исход, ты начинаешь играть слишком суетливо, – цитирует пресс-служба УЕФА Валеро. – Мы понимали, что нам нужен второй гол, так как "Тоттенхэм" мог сравнять счет в любой момент. К сожалению, нам не удалось добиться победы, хоть у нас и были моменты.

Интер - ПСВ

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025136/index.html

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