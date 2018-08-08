Болельщики "Спартака" проникли на стадион в Греции. Фото

Болельщикам "Спартака" удалось проникнуть на стадион "Тумба" в греческих Салониках, где сегодня состоится матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК. Фотографии с данной арены опубликовал в Твиттере один из фанатов красно-белых.

Напомним, болельщикам красно-белых запрещено присутствовать на этом матче по решению УЕФА. Санкция была принята в связи с беспорядками перед выездной встречей 1/16 финала Лиги Европы-2017/18 с "Атлетиком" (2:1), в результате которых был убит полицейский.