Болельщики "Ливерпуля" привезли в своем автобусе двух беженцев в Великобританию

Болельщики "Ливерпуля", возвращаясь после матча Лиги чемпионов с "ПСЖ" (1:2) во Франции, в одном из своих автобусов провезли на территорию Великобритании двух беженцев. Как сообщает Liverpool Echo, фанаты лишь в дороге обнаружили спрятавшихся в их автобусе незваных гостей. Однако они не стали их высаживать, а угостили едой и напитками, устроили с ними фотосессию.

– Я даже представить себе не могу, что эти парни пережили, чем они рисковали, чтобы попасть в нашу страну, – сказал один из болельщиков "Ливерпуля".