Бобби Чарльтон: "Любой матч Лиги чемпионов в Москве возвращает меня в 2008-й"

Легендарный нападающий "Манчестер Юнайтед" сэр Бобби Чарльтон в своем Твиттере сообщил, что не сможет присутствовать на выездном матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА. Экс-форвард признался, что российская столица напоминает ему о победе "красных дьяволов" в финале главного еврокубкового турнира над "Челси".

- Я не поехал на сегодняшний матч в Москве, но любая игра Лиги чемпионов в этом городе возвращает мне чудесные воспоминания о 2008 году, - написал Чарльтон.

I'm not making the trip to Moscow for today's match, but any Champions League fixture in that city brings back wonderful memories of 2008. – Sir Bobby Charlton (@SirBobby) September 27, 2017

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2007/08 состоялся в "Лужниках". В основное время "Манчестер Юнайтед" и "Челси" не выявили победителя - 1:1, а в серии послематчевых пенальти мануцнианцы были сильнее - 6:5. Из шести ударов "красных дьяволов" одиннадцатиметровый не реализовал только Криштиану Роналду, а "синих" забить не смогли Джон Терри и Николя Анелька.

Матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.

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