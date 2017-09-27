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15:07 | Футбол — Лига чемпионов

Бобби Чарльтон: "Любой матч Лиги чемпионов в Москве возвращает меня в 2008-й"


Легендарный нападающий "Манчестер Юнайтед" сэр Бобби Чарльтон в своем Твиттере сообщил, что не сможет присутствовать на выездном матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА. Экс-форвард признался, что российская столица напоминает ему о победе "красных дьяволов" в финале главного еврокубкового турнира над "Челси".

- Я не поехал на сегодняшний матч в Москве, но любая игра Лиги чемпионов в этом городе возвращает мне чудесные воспоминания о 2008 году, - написал Чарльтон.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2007/08 состоялся в "Лужниках". В основное время "Манчестер Юнайтед" и "Челси" не выявили победителя - 1:1, а в серии послематчевых пенальти мануцнианцы были сильнее - 6:5. Из шести ударов "красных дьяволов" одиннадцатиметровый не реализовал только Криштиану Роналду, а "синих" забить не смогли Джон Терри и Николя Анелька.

Матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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