Бериссо при счете 3:0 в пользу "Ливерпуля" сказал игрокам, что болен раком

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо в перерыве матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" рассказал игрокам о том, что болен раком предстательной железы, сообщает Sevillainfo. После первого тайма андалусийцы уступали "красным" со счетом 0:3, но в итоге игра завершилась вничью – 3:3.

Ожидается, что сегодня, 22 ноября, "Севилья" выступит с официальным заявлением по поводу состояния здоровья тренера.

После пяти туров "Севилья" занимает второе место в группе E, набрав 8 очков. У лидирующего "Ливерпуля" 9 баллов. "Спартак" располагается на третьей строчке (6). Четвертую позицию занимает "Марибор" (2).

От 0:3 к 3:3. Безумие "Севильи" и "Ливерпуля"

Как "Спартаку" выйти в плей-офф Лиги чемпионов?