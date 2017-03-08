Бельерин извинился за поражение от "Баварии"

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин извинился перед фанатами после поражения от "Баварии" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:5). Также он отметил, что команда постарается исправиться в оставшейся части сезона.

- Мы должны извиниться перед болельщиками, потому что мы хотели добиться большего успеха, - цитирует пресс-служба клуба Бельерина. - Мне очень больно, потому что фанаты так рано покинули стадион. "Арсенал" играет для фанатов, хочет, чтобы они были счастливы. Нужно постараться доставить им радость в остальной частью сезона. Мы знаем, что у нас есть игроки и потенциал, чтобы преуспеть.