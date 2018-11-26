Бекао и Сигурдссон смогут сыграть с "Викторией". Дзагоев - нет

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" рассказал о том, на кого из игроков сможет рассчитывать в предстоящей встрече.

- Смогут ли завтра сыграть Бекао и Сигурдссон?

- Да, оба готовы, - сказал Гончаренко. – Дзагоев, к сожалению, нет. Он тренируется индивидуально. На протяжении месяца он не работал с командой. (Андрей Михайлов)

После четырех туров ЦСКА занимает третье место в группе G, набрав 4 очка. В активе "Виктории" 1 очко. У занимающего первую строчку "Реала" - 9, у расположившейся на второй позиции "Ромы" - 9.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Виктория". Начал игры - во вторник, 27 ноября, в 20.55 (время московское).

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