15:19 | Футбол — Лига чемпионов

Бекао и Сигурдссон смогут сыграть с "Викторией". Дзагоев - нет

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" рассказал о том, на кого из игроков сможет рассчитывать в предстоящей встрече.

- Смогут ли завтра сыграть Бекао и Сигурдссон?

- Да, оба готовы, - сказал Гончаренко. – Дзагоев, к сожалению, нет. Он тренируется индивидуально. На протяжении месяца он не работал с командой. (Андрей Михайлов)

После четырех туров ЦСКА занимает третье место в группе G, набрав 4 очка. В активе "Виктории" 1 очко. У занимающего первую строчку "Реала" - 9, у расположившейся на второй позиции "Ромы" - 9.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Виктория". Начал игры - во вторник, 27 ноября, в 20.55 (время московское).

Все о Лиге чемпионов - здесь.

ЦСКА - Виктория Пл

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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