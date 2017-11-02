Банега не думал о мести в матче со "Спартаком"

Полузащитник "Севильи" Эвер Банега после победы над "Спартаком" (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов заявил, что его команда и не думала о мести за разгромное поражение. Напомним, что в Москве испанский клуб проиграл со счетом 1:5.

– Дело было не в мести, просто хотели заработать три очка, – цитирует официальный сайт УЕФА Банегу. – Старались все время держать ситуацию под контролем. Больше всего меня порадовал характер, который показала наша команда. Мы не теряли головы и достойно реагировали на происходящее.