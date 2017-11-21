Артем Ребров: "Ничего не поменялось. Надо выигрывать у "Ливерпуля"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) отметил, что красно-белые должны были побеждать. По его словам, москвичи должны побеждать в заключительной встречи турнира против "Ливерпуля".

– Безумно обидно. Все расстроены. Должны были побеждать. Ничего приятного: у соперника почти нет шансов, ты ведешь... Это футбол. Но в турнирной ситуации ничего не поменялось. И так надо было выигрывать 6-й матч. (Александр МУЙЖНЕК)