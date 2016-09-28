"Арсенал" победил "Базель", "ПСЖ" обыграл "Лудогорец"

"Арсенал" в домашнем матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов победил "Базель" – 2:0. Дублем в составе лондонцев отметился Тео Уолкотт. В другой встрече группы A "ПСЖ" в гостях обыграл "Лудогорец" – 3:1. У парижан дубль на счету Эдинсона Кавани.
Таким образом, в активе "Арсенала" и "ПСЖ" по четыре очка, у "Базеля" и "Лудогорца" осталось по одному баллу.
Лига чемпионов
Групповой турнир
2-й тур
Группа А
"Арсенал" (Англия) – "Базель" (Швейцария) – 2:0 (2:0)
Голы: Уолкотт, 7 (1:0). Уолкотт, 26 (2:0).
"Арсенал": Оспина, Бельерин, Косьельни, Мустафи, Монреаль (Гиббс, 75), Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 70), Г.Джака, Касорла, Езил, Ивоби (Эль-Ненни, 70), Санчес.
"Базель": Вацлик, Ланг, Баланта, Сухи, Т.Джака, Траоре, Франссон, Дзуффи (Элиунусси, 71), Бьяднасон (Дельгадо, 79), Думбья (Шпорар, 57), Штеффен.
Предупреждения: Сухи, 21. Элиунусси, 85.
Судья: Маккели (Голландия).
28 сентября. Лондон. Стадион "Emirates Stadium".
"Лудогорец" (Болгария) – "ПСЖ" (Франция) – 1:3 (1:1)
Голы: Натанаэл, 16 (1:0). Матюиди, 41 (1:1). Кавани, 56 (1:2). Кавани, 60 (1:3).
Нереализованный пенальти: Моци (Лудогорец), 59 (вратарь)
"Лудогорец": Стоянов, Минев, Моци, Паломино, Натанаэл, Вандерсон (Кешеру, 88), Дяков, Анисе, Марселинью, Мисидьян (Лукоки, 74), Кафу.
"ПСЖ": Ареола, Орье, Маркиньюс, Тиагу Силва, Максвелл, Тиагу Мотта, Верратти (Крыховяк, 80), Матюиди, Лукас, Кавани (Огюстен, 90+1), Ди Мария (Иконе, 88).
Предупреждения: Дяков, 44. Натанаэл, 50. Кафу, 56. Матюиди, 57. Тиагу Мотта, 58.
Судья: Краловец (Чехия).
28 сентября. София. Vasil Levski National Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/