Арсен Венгер: "Хотел бы поблагодарить "Лудогорец"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Базелем" (4:1) в матче 6-го тура группового турнира поблагодарил "Лудогорец" за ничью с "ПСЖ" (2:2). Этот результат позволил "канонирам" занять первое место в группе.

– "Лудогорец" сегодня был хорош, хотел бы поблагодарить его за этот результат. Это помогло нам занять первое место. Это то, чего мы хотели, - цитирует Венгера BBC. - Мы же отлично выполнили свою работу, действовали мобильно и уверенно. Стали первыми, теперь посмотрим, что нам принесет жеребьевка. В любом случае сделали все возможное и своей вины чувствовать не будем.