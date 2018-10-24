Арнор Сигурдссон: "Рома" забила, и мы рассыпались"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон после поражения от "Ромы" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:3) отметил, что первый пропущенный гол все изменил.

- Мы приехали сюда за тремя очками, хорошо вошли в игру и создали на старте ряд моментов, но затем соперник забил, и игра изменилась, - цитирует пресс-служба УЕФА Сигурдссона. - Мы рассыпались. В матче против "Реала" мы показали, что сильны и можем обыграть любого, так почему было не побороться за три очка здесь? Но сегодня нам это не удалось.

Нам пригодится уверенность в своих силах. Мы исправим то, что требует исправления, и используем тот позитив, что был сегодня. Надо биться до последнего, сфокусировать внимание на ответной встрече, а там посмотрим. Наши болельщики - невероятны. Так было и сегодня. Они помогают нам, в том числе в сложные минуты, так что мы им предельно признательны.