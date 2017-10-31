Арьен Роббен: "Бавария" еще не достигла своего пика"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен перед матчем против "Селтика" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов отметил, что отсутствие Роберта Левандовски - большая потеря для команды. По его словам, игроки не должны терять почву под ногами.

- То, что Роберт не с нами, это, конечно, большая потеря, - приводит официальный сайт мюнхенцев слова Роббена. - Мы должны быть уверены в себе, но не терять почву под ногами. Мы знаем, что еще не достигли своего пика. Мы можем и должны стать еще лучше. Мы должны показать на поле, что хотим сделать еще один шаг вперед. Нужно быть готовым к тому, что ничего не упадет просто так в руки. Мы должны это заработать.