Антуан Гризманн: "Я добился прогресса"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн после победы над "Ростовом" (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что старается исполнять на поле не только свои непосредственные обязанности.

Форвард, оформивший дубль в игре с ростовчанами, стал лучшим бомбардиром мадридцев в самом престижном клубном европейском турнире, забив 11 голов.

- Стараюсь быть разносторонним, играя как в атаке, так и в обороне, - приводит Marca слова Гризманна. - С каждым годом я хочу становиться лучше. Я уже добился прогресса. Болельщики любят меня и я стараюсь отплатить им тем же.