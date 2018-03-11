Антонио Конте: "Матч с "Барселоной" - совершенно иная игра"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" будет мало похож на первый. Во встрече, прошедшей в Англии, была зафиксирована ничья (1:1).

- Нам необходимо проявить гибкость, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Это будет совершенно иная игра, где нам будет противостоять одна из сильнейших команд мира. Мы должны быть максимально внимательны и сосредоточены в мельчайших деталях, как в первом матче, который мы провели на высочайшем уровне. Если бы мы не пропустили, ту игру можно было бы назвать идеальной. Будет нелегко, и мы знаем это, но нам нужно найти подходящее решение. Иногда лучше обсудить стратегию на предстоящий матч с игроками.