06:32 | Футбол — Лига чемпионов

Антонио Конте: "Матч с "Барселоной" - совершенно иная игра"


Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" будет мало похож на первый. Во встрече, прошедшей в Англии, была зафиксирована ничья (1:1). 

- Нам необходимо проявить гибкость, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Это будет совершенно иная игра, где нам будет противостоять одна из сильнейших команд мира. Мы должны быть максимально внимательны и сосредоточены в мельчайших деталях, как в первом матче, который мы провели на высочайшем уровне. Если бы мы не пропустили, ту игру можно было бы назвать идеальной. Будет нелегко, и мы знаем это, но нам нужно найти подходящее решение. Иногда лучше обсудить стратегию на предстоящий матч с игроками.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20180310-2354.html

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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