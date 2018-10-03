Аншлага на матче "Локомотив" - "Шальке" не предвидится

"Локомотив" продал более 23 тысяч билетов на домашний матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шальке". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников. Встреча пройдет в Москве на стадионе "РЖД Арена", рассчитанном 27 302 зрителя.

Ранее сообщалось, что игру посетят около тысячи болельщиков "Шальке".

"Локомотив" – "Шальке": Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 3 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)