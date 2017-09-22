Андрей Пятницкий: "Для Промеса пропуск матча с "Ливерпулем" более катастрофичен, чем для "Спартака"

Бывший полузащитник "Спартака" Андрей Пятницкий отметил, что результат матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" будет зависеть от того, удастся ли заменить нападающего Квинси Промеса. Он также добавил, что в случае поражения у красно-белых будет один шанс из миллиона пройти дальше.

– Потеря из-за травм Промеса и Роши в матче с "Ливерпулем" – катастрофа?

– Львиная доля заслуги в прошлогоднем чемпионстве принадлежит именно Промесу. Да и в этом сезоне во всех проведенных матчах он был одним из лучших, – сказал Пятницкий. – Для "Спартака" он станет серьезной потерей, если не сможет принять участие в матче с "Ливерпулем". Но несмотря на это, у москвичей достаточно хорошая группа атаки. Результат матча с "Ливерпулем" будет во многом зависеть от того, насколько удастся заменить Промеса.

– Кто сможет его заменить, учитывая, что Зе Луиш тоже имеет повреждение? Может, это шанс для Давыдова?

– Я знаю Давыдова как талантливого и перспективного игрока, но мне неизвестно, в каком он сейчас состоянии. Поэтому трудно сказать, сможет он заменить Промеса или нет. Но с учетом потери очков в игре с "Марибором", "Спартаку" необходимо набирать три очка. Думаю, что это возможно, потому что сейчас "Ливерпуль" не настолько хорош, как кажется. Тем более, что с английскими клубами "Спартак" всегда играл удачно. В этом смысле оптимизм есть. К тому же дома у всех можно отбирать очки.

– В случае поражения от "Ливерпуля" выход из группы закрыт?

– Будет один шанс из миллиона, что в этом случае красно-белые пройдут дальше.

– Для Промеса пропуск таких статусных матчей – катастрофа? Он ведь мог проявить себя именно в таких играх и уехать в топ-чемпионат.

– Для Промеса это был шанс проверить себя на хорошем уровне. Ему будет обидно, да и для команды это может быть очень болезненно. Для Промеса пропуск матча с "Ливерпулем" более катастрофичен, чем для "Спартака". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Встреча "Спартак" – "Ливерпуль" пройдет 26 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию игры.