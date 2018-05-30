Андрес Иньеста: "Было немного больно смотреть финал Лиги чемпионов"

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста отметил, что ему было не очень приятно смотреть финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" (3:1). Он подчеркнул, что хотел бы видеть на этой стадии каталонцев.
– Я видел финал Лиги чемпионов, было немного больно, – цитирует A Bola Иньесту. – Но не из-за результата. Можно по-разному относиться к "Реалу" и его победе. В моем случае больше раздражало то, что "Барселоны" не было в финале. "Реал" довольствуется Лигой чемпионом, а мы – чемпионатом и кубком страны.
RobertH
Научились все говорить о чём-то и ни о чём.Переживает Иньеста...Да видят просто люди все эти дела и делишки в Еврофутболе,а уж игроки топовых клубов всё это знают и наверняка подписывают некую конвенцию о неразглашении.Больно смотреть не было,а тошно было-это точно.Один негодяй по установке другого и при финансовой поддержке третьего выламывают игру а потом радуются.А главный "триумфатор" Рамос так и не понял ,по скудности мозга своего,что в той системе,куда он залез,рано ,или поздно и с ним поступят так же,по приказу другого гражданина с деньгами и амбициями,-просто выломают и все дела.
08:34