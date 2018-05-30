Андрес Иньеста: "Было немного больно смотреть финал Лиги чемпионов"

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста отметил, что ему было не очень приятно смотреть финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" (3:1). Он подчеркнул, что хотел бы видеть на этой стадии каталонцев.

– Я видел финал Лиги чемпионов, было немного больно, – цитирует A Bola Иньесту. – Но не из-за результата. Можно по-разному относиться к "Реалу" и его победе. В моем случае больше раздражало то, что "Барселоны" не было в финале. "Реал" довольствуется Лигой чемпионом, а мы – чемпионатом и кубком страны.