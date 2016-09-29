Андрес Иньеста: "Барселоне" еще предстоит выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста высоко оценил игру своей команды в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией" (2:1). При этом хавбек подчеркнул, что каталонцы еще не гарантировали себе выход в плей-офф.

- "Барселона" показала хороший футболу, что для нас очень важно, - приводит Marca слова Иньесты. - Было непросто находить свободные зоны. Мы ожидали, что соперник будет прессинговать нас, стараясь отобрать мяч на нашей половине поля, но этого не произошло. В результате нам пришлось сменить тактику. Впереди нас ждут матчи, и сине-гранатовым еще нужно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.