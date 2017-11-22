Андреа Раджи: "Впервые вижу, чтобы "Монако" так играл"

Защитник "Монако" Андреа Раджи после поражения от "Лейпцига" (1:4) в матче группового турнира Лиги чемпионов попросил прощения у болельщиков, отметив, что всем нужно быть вместе, чтобы пережить непростой момент.

– Мы катастрофически провалили первый тайм, – цитирует сайт УЕФА Раджи. – Я здесь долгое время, но впервые вижу, чтобы мы так играли. Хотел попросить прощения у болельщиков. Иногда, такие вещи объяснить не получается. Мы вышли на поле с полным желанием победить, знали о конкуренции "Порту". Но у нас еще есть надежда на квалификацию. Нам нужно оставаться едиными, чтобы пройти через это непростое время.