Андреа Пирло: "Еще в декабре видел, что игроки "Ювентуса" настроены дойти до финала Лиги чемпионов"

Бывший полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло считает, что у туринцев хорошие шансы на победу в Лиге чемпионов. В финале "Ювентус" встретится с "Реалом".

– Порой я вспоминаю финал двухлетней давности, – цитирует La Stampa Пирло. – Когда проигрываешь финал, всегда возвращаешься к нему мысленно. К сожалению, мне не удастся его переиграть, но рад за команду. Рад за Буффона, который всю жизнь ждет, чтобы выиграть этот трофей. Надеюсь, ему удастся это. Он заслуживает этого. Это единственный трофей, которого ему не хватает. Меня не удивит, если Буффон возьмет и "Золотой мяч". Еще в декабре встречался с игроками "Ювентуса", ужинал с Буффоном. Я видел, что они все уверены в своих силах и в том, что могут дойти до финала.

Матч "Ювентус" – "Реал" пройдет сегодня, 3 июня, в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.