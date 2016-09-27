17:07 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Андре Шуберт: "Боруссия" будет противостоять команде мирового класса, но без лучшего игрока в мире"

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Главный тренер менхенгладбахской "Боруссией" Андре Шуберт накануне матча 2-го тура Лиги чемпионов против "Барселоны" отметил, что подготовка команды к встрече не была особенной. Также он сделал акцент на отсутствии форварда каталонцев Лионеля Месси, получившего травму. 

- Мы готовились к этой игре, как и к любой другой, но должен признать, что мы будем играть против особенной команды, - цитирует пресс-служба УЕФА Шуберта. - У нас смешанные чувства по поводу отсутствия Месси. Игроки "Боруссии" были бы рады сыграть против него. Мы будем противостоять команде мирового класса, но без лучшего игрока в мире.

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