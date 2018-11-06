Анатолий Мещеряков: "Локомотив" сейчас показывает хорошую игру, но ему не всегда везет"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Порту" отметил, что красно-зеленым часто не везет. По его мнению, на старте сезона на команде сказалось то, что многие игроки участвовали в чемпионате мира-2018​.

– Будем готовиться сыграть с "Порту" достойно, – цитируют "Известия" Мещерякова. – Команда сейчас показывает хорошую игру, но нам не всегда везет. Надеюсь, это изменится. Работа тренерского штаба сейчас дает свои плоды. Плюс "Локомотив" вышел на свой уровень в физическом плане. На старте сезона все-таки сказывалось, что девять наших игроков участвовали в чемпионате мира. В итоге все оказались по-разному готовы к началу сезона, но сейчас все нормализовалось.

Очень доволен тем, что возвращаются травмированные игроки. Хотелось бы, чтобы они быстрее обрели свои игровые кондиции. Также в очередной раз хочется отметить мужество Соломона Кверквелия. Выходить на поле в шлеме спустя неделю после такой травмы сможет далеко не каждый.

"Порту" – "Локомотив": Лига чемпионов, 6 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 23.00 по московскому времени