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Анатолий Бышовец: "У "Ростова" отошли на второй план матчи чемпионата России? Это себя оправдывает!"

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Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец заявил, что в игре группового турнира Лиги чемпионов ПСВ"Ростов" (0:0) российская команда смогла выстоять, несмотря на то, что концовка встречи получилась панической для гостей. Благодаря добытому результату ростовчане заняли в своей группе третье место и вышли в плей-офф Лиги Европы.

 
Вторник. Эйндховен. ПСВ - "Ростов" - 0:0. Радость гостей после выхода в Лигу Европы."Ростову" – троекратное "мужики!"

– "Ростов" достойно провел матч с ПСВ и добился выхода в 1/16 финала Лиги Европы, – сказал Бышовец. – Они не только создали положительный имидж своей команде, но и порадовали таким результатом болельщиков. Хотя встреча получилась достаточно сложной и для россиян, и для голландцев, а концовка матча и вовсе – панической: от ПСВ следовала атака за атакой. И то, что "Ростов" выстоял, это хороший показать. Работа, проделанная игроками обороны и вратарем – это отличный задел на будущее, который будет вдохновлять.

Возможно, на второй план отошли матчи чемпионата России, но это себя оправдывает. Потери небольшие. Выбор сделан, а победителей не судят. Отрыв от соперников в российском первенстве незначительный, ростовчане еще поборются. (Любовь КОНЯЕВА)

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