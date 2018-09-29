Аллегри рад, что Роналду сыграет с "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри доволен, что нападающий команды Криштиану Роналду​ был дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов за удаление в игре с "Валенсией" (2:0).

Португалец наказан за то, что схватил за волосы соперника Джейсона Мурильо. Таким образом, нападающий пропустит игру против "Янг Бойз" и сможет участвовать в матчах третьего и четвертого тура против своей бывшей команды "Манчестер Юнайтед".

- Я рад, что Криштиану Роналду сыграет в матче с "Манчестер Юнайтед", - цитирует Football Italia Аллегри.

Роналду дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов и сможет сыграть с "МЮ"