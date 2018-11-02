Аллегри назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что главным фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов является "Барселона". 51-летний итальянец также добавил, что туринский клуб постарается выиграть этот турнир.

- Главный претендентом на победу в Лиге чемпионов является "Барселона", - цитирует Аллегри Football Italia. - Все просто: посмотрите, как они играют. Мы же входим в четверку фаворитов, поэтому остаемся спокойными. "Ювентус" попытается выиграть этот турнир.

"Ювентус" занимает первое место в группе H, имея в активе 9 очков.

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