17:49 | Футбол — Лига чемпионов

Александр Зинченко: "Для меня важно быть гибким в матче с "Шахтером"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов против "Шахтера". По словам воспитанника донецкого клуба, важно быть готовым менять игровую схему по ходу встречи.

- Мы знаем, насколько важна для нас Лига чемпионов, особенно после первой игры против "Лиона", - цитирует официальный Твиттер "Ман Сити" Зинченко. - Мы готовы к завтрашнему матчу и подготовились к "Шахтеру", потому что знаем, что это хорошая команда. 

Непросто меняться позициями с самого начала матча, но мы все профессионалы и должны иногда это делать. Для меня очень важно быть гибким в этой игре.

Матч "Шахтер" - "Манчестер Сити" состоится 23 октября, начало - в 22.00.

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