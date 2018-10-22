Александр Зинченко: "Для меня важно быть гибким в матче с "Шахтером"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов против "Шахтера". По словам воспитанника донецкого клуба, важно быть готовым менять игровую схему по ходу встречи.

- Мы знаем, насколько важна для нас Лига чемпионов, особенно после первой игры против "Лиона", - цитирует официальный Твиттер "Ман Сити" Зинченко. - Мы готовы к завтрашнему матчу и подготовились к "Шахтеру", потому что знаем, что это хорошая команда.

Непросто меняться позициями с самого начала матча, но мы все профессионалы и должны иногда это делать. Для меня очень важно быть гибким в этой игре.

Матч "Шахтер" - "Манчестер Сити" состоится 23 октября, начало - в 22.00.