Александр Толстиков: "Россияне могут заинтересовать скаутов только в еврокубках"

Президент "Лейрии" Александр Толстиков в интервью "СЭ" отметил, что скауты не проявляют интереса к чемпионату России из больших расстояний и неизвестности. По его словам, в отличие от португальцев, россияне могут заинтересовать их только на еврокубковых матчах.

– "Бенфика" по-прежнему держит марку клуба, который выгодно продает таланты? Этим летом "орлы" заработали на трансферах аж 130 миллионов евро.

– Нужно понимать, что скауты охотно и внимательно просматривают португальский рынок – он не очень дорогой. Агенты со всего мира плотно работают с "Бенфикой".

– А почему к России по-прежнему нет такого пристального интереса?

– Европейские клубы, прежде всего, делают выводы на основании выступлений россиян в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Кроме того, селекционерам сложно выезжать на матчи РФПЛ.

– Почему?

– Россия – очень большая страна. Скауты боятся расстояний и неизвестности.

– Чемпионат Португалии доступнее для селекционеров?

– Однозначно. Селекционер, приезжающий в Португалию, может за один уик-энд посмотреть от четырех до шести встреч. В России это сделать нереально. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Матч "Бенфика" – ЦСКА состоится 12 сентября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Полное интервью Александра Толстикова