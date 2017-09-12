Александр Толстиков: "Россияне могут заинтересовать скаутов только в еврокубках"

Президент "Лейрии" Александр Толстиков в интервью "СЭ" отметил, что скауты не проявляют интереса к чемпионату России из больших расстояний и неизвестности. По его словам, в отличие от португальцев, россияне могут заинтересовать их только на еврокубковых матчах.
– "Бенфика" по-прежнему держит марку клуба, который выгодно продает таланты? Этим летом "орлы" заработали на трансферах аж 130 миллионов евро.
– Нужно понимать, что скауты охотно и внимательно просматривают португальский рынок – он не очень дорогой. Агенты со всего мира плотно работают с "Бенфикой".
– А почему к России по-прежнему нет такого пристального интереса?
– Европейские клубы, прежде всего, делают выводы на основании выступлений россиян в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Кроме того, селекционерам сложно выезжать на матчи РФПЛ.
– Почему?
– Россия – очень большая страна. Скауты боятся расстояний и неизвестности.
– Чемпионат Португалии доступнее для селекционеров?
– Однозначно. Селекционер, приезжающий в Португалию, может за один уик-энд посмотреть от четырех до шести встреч. В России это сделать нереально. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Матч "Бенфика" – ЦСКА состоится 12 сентября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.