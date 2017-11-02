Александр Селихов: "Банега хорошо исполнил"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов признался, что ему не стыдно за игру, показанную командой в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" (1:2). По его словам, теперь важно обыграть "Марибор".

– За игру точно не стыдно, боролись до конца, – цитирует 8news Селихова. – С первых минут немного отдали преимущество, опасались за результат. Но после первого гола пошли в атаку, игра начала получаться, а уж второй гол – это вообще был подзатыльник приличный, который повел вперед. Забить один получилось, но додавить – нет.

– 75 минут в атаке ничего.

– Мы не боялись, просто не всегда игра складывается, как ты хочешь.

– "Севилья" сильнее "Спартака"?

– Легко не бывает, но общий счет 1:1. Сейчас важно выиграть у "Марибора".

– В моменте с первым голом вы почти спасли, выгребая мяч из ворот.

– На самом деле, была возможность и на выходе сыграть, и достать этот мяч. Получилось, что не выручил. Чуть-чуть позицию неправильно занял, надо было вперед из ворот выходить.

– "Спартак" пропускает с углового в тот же угол, не ставя защитника на штангу. Это уже такой, отживший момент?

– В принципе, нарабатываем так стандарты. Так решает тренерский штаб.

– Второй гол – Банега отлично попал?

– Хорошо исполнил, шансы в любом случае были, но так получилось.

– Это самая крутая атмосфера, при которой вы когда-либо играли?

– Атмосфера на "Открытие Арене" была поинтереснее.