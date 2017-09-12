Александр Радосавлевич: "Марибор" можно обыгрывать, но и для них "Спартак" - команда, с которой можно брать очки"

Экс-полузащитник "Томи" и сборной Словении Александр Радосавлевич отметил, что матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком" получится напряженным. По его словам, словенцы хотят удачно стартовать в этом турнире при своих болельщиках.

- "Марибор" — команда, которую можно обыгрывать, – приводят "Известия" слова Радосавлевича. – Но и для них "Спартак" — это клуб, в игре с которым набрать очки в группе вполне реально. В любом случае обеим командам не стоит ждать "легкой прогулки".

​Безусловно, для "Спартака" это будет важнейший матч. Они хотят удачно стартовать в Лиге чемпионов, но, поверьте, "Марибора" хочет того же. Тем более они выступают дома — фактор своего стадиона и поддержки болельщиков может сыграть немаловажную роль. Думаю, матч выдастся сложным и напряженным и, вероятнее всего, завершится с результатом вничью.

Матч "Марибор" - "Спартак" состоится 13 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.