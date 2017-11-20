Александр Панов: "Игра "Спартака" в Краснодаре вселяет серьезный оптимизм"

Известный болельщик "Спартака" Александр Панов в преддверии матча Лиги чемпионов против "Марибора" отметил, что у соперника нет турнирных задач. По его словам, игра получится сложной.

– Уверены, что "Спартак" разнесет "Марибор"?

– Не думаю, что игра получится простой.

– Почему же?

– У "Марибора" уже нет турнирных задач, ничего на эту команду не давит. Гости приедут в Москву раскрепощенными. "Спартаку" же нужно рассчитывать только на победу.

– И на поражение "Севильи" от "Ливерпуля"?

– Да. Испанцы, правда, могут, преподнести сюрприз... Но если выиграет "Ливерпуль", то уже обеспечит себе выход в плей-офф. Не исключаю, что тогда в последнем туре против красно-белых Юрген Клопп может выставить неоптимальный состав, и москвичи получат неплохой шанс зацепиться за очки.

– "Спартак" сейчас похож на каток, который все сметает на своем пути?

– Конечно, игра в Краснодаре вселяет серьезный оптимизм. Лидеры вернулись в строй. Зе Луиш выздоровел, Зобнин восстановился – молодец! Промес находится в блестящей форме, Луиз Адриануиграет классно. "Спартак" поймал кураж, видно, что нет проблем с физикой, хорошее движение. Но Каррера не зря заметил, что "Марибор" просто так во вторник не сдастся, красно-белым придется выложиться по максимуму. (Виталий АЙРАПЕТОВ)