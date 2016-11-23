Александр Ерохин: "Никто в нас не верил, но счет – на табло"

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин во флеш-интервью признался, что пока не осознал значимости победы над "Баварией" (3:2) в групповом турнире Лиги чемпионов. Хавбек подчеркнул, что ростовчане отдали игре все силы.

– Вы сами верите, что это произошло?

– Отдали все силы, на самом деле, сейчас эмоций никаких нет. Осознание придет немного позже. Мы полностью выложились, выполнили установку тренерского штаба, забили три гола "Баварии" – мало кто может. Нам это удалось. Спасибо болельщикам, команде – все молодцы.

– Все говорили, что если "Ростов" сыграет на максимуме возможностей, у "Баварии" будут проблемы. Но сегодня "Ростов" сыграл очень солидно.

– Соглашусь, сегодня мы действовали четко. "Бавария" только в концовке сделала навал, в остальном не скажу, что у них было много моментов. Тем более мы сами могли забить еще. Команда отдала все силы, поэтому такой результат.

– Расстроились, что не забили четвертый гол в последней атаке?

– На самом деле, главное было победить. Если бы удалось забить, прибавилось бы позитивных эмоций лично у меня. Но я все равно рад за каждого, кто забил сегодня, за всю команду.

– Сегодня вы играли против чемпионов мира. Чем-то они особенные?

– После первого матча в Мюнхене мало кто в нас верил. Говорили, что максимум мы сможем добиться ничьей. А теперь – счет на табло. Вся страна рада. У нас появился шанс сыграть в Лиге Европы, будем стараться.

Трансляция матча "Ростов" – "Бавария"