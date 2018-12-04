Александер Чеферин: "У УЕФА есть письмо от ВАДА о том, что Рамос чист"

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что не стоит доверять информации Football Leaks о том, что защитник "Реала" Серхио Рамос нарушал антидопинговые правила. По данным источника, испанец сдал положительную допинг-пробу перед финалом Лиги чемпионов в 2017 году, но не был наказан после письма от врача клуба в адрес УЕФА.

– Не стоит это даже обсуждать, – цитирует El Mundo Deportivo Чеферина. – У УЕФА есть письменное заявление ВАДА, в котором четко указано, что правила не нарушались. Самый авторитетный орган в мире заявляет, что все в порядке. Мне больше нечего сказать.