Алехандро Гримальдо: "Иногда судья свистит в вашу пользу, а иногда против"

Защитник "Бенфики" Алехандро Гримальдо после поражение от ЦСКА в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:2) посетовал на судейство. Также он признался, что был рад получить игровое время.

- Иногда судья свистит в вашу пользу, а иногда против, но мы не можем это контролировать, - цитирует A Bola Гримальдо. - "Бенфика" провела хорошую игру, но не смогла победить. Теперь нужно думать о следующей игре. Рад, что тренер дал мне возможность сыграть, но главное было завоевать 3 очка, однако не смогли победить.

Трансляция матча "Бенфика" - ЦСКА