Алаба рискует пропустить матч с "Реалом"

Защитник "Баварии" Давид Алаба может пропустить первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала", сообщает Твиттер немецкого клуба. Игрок обороны мюнхенцев во вторник, 24 апреля, пропустил предыгровую тренировку из-за травмы. По данным СМИ, защитник вновь столкнулся с проблемами со спиной.

Отмечается, что решение о том, выйдет ли 25-летний австриец на поле в предстоящей встрече, на пресс-конференции объявит главный тренер команды Юпп Хайнкес.

Напомним, матч "Бавария" – "Реал" состоится в среду, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.