Алаба рискует пропустить матч с "Реалом"

Защитник "Баварии" Давид Алаба может пропустить первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала", сообщает Твиттер немецкого клуба. Игрок обороны мюнхенцев во вторник, 24 апреля, пропустил предыгровую тренировку из-за травмы. По данным СМИ, защитник вновь столкнулся с проблемами со спиной.
Отмечается, что решение о том, выйдет ли 25-летний австриец на поле в предстоящей встрече, на пресс-конференции объявит главный тренер команды Юпп Хайнкес.
Напомним, матч "Бавария" – "Реал" состоится в среду, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Abschlusstraining vor #FCBRMA. ✅@David_Alaba stand bei der heutigen Trainingseinheit nicht auf dem Platz - weitere Informationen dazu gibt's von Jupp Heynckes später auf der Pressekonferenz (13:30) und im Live-Ticker ➡ https://t.co/VgtBVdwXKn. #packmas pic.twitter.com/na2JW4GBk6– FC Bayern München (@FCBayern) 24 апреля 2018 г.