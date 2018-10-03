Акинфеев установил рекорд по "сухарям"

Игорь Акинфеев в восьмой раз в карьере сыграл "на ноль" в матче Лиги чемпионов и установил новый российский рекорд. По семь сухих встреч провели в главном еврокубке зенитовцы Юрий Лодыгин и Вячеслав Малафеев, выходившие на поле гораздо реже голкипера ЦСКА.

Лидеры по сухим матчам в Лиге чемпионов среди российских вратарей.

Вратарь Клубы Матчи Сухие матчи Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 57 8 Юрий ЛОДЫГИН Зенит 17 7 Вячеслав МАЛАФЕЕВ Зенит 20 7 Сергей ОВЧИННИКОВ Бенфика, Порту, Локомотив 27 6 Александр ФИЛИМОНОВ Спартак, Динамо К 27 5 Сергей РЫЖИКОВ Рубин 12 5

Два "сухаря" Акинфеев оформил в сезоне-2004/05, четыре – в сезоне-2005/06, еще один, прервавший рекордную серию, в ноябре прошлого года. Трижды забить голкиперу ЦСКА не смогли португальские клубы, дважды – лондонский "Арсенал", по разу – "ПСЖ" и "Гамбург".

Сухие матчи Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов

Дата Стадия Соперник Счет 14.09.2004 Гр.турнир Порту (г) 0:0 29.09.2004 Гр.турнир ПСЖ (д) 2:0 13.09.2006 Гр.турнир Порту (г) 0:0 26.09.2006 Гр.турнир Гамбург (д) 1:0 17.10.2006 Гр.турнир Арсенал (д) 1:0 01.11.2006 Гр.турнир Арсенал (г) 0:0 22.11.2017 Гр.турнир Бенфика (д) 2:0 02.10.2018 Гр.турнир Реал (д) 1:0

Кроме того, Акинфеев приблизился к рекорду клуба по числу матчей в Лиге чемпионов. Для него игра с "Реалом" стала 57-й в карьере, тогда как Сергей Игнашевич вышел на поле 58 встречах.

Рекордсмены ЦСКА по матчам в Лиге чемпионов

Игрок Сезоны Матчи Голы Сергей ИГНАШЕВИЧ 10 58 1 Игорь АКИНФЕЕВ 11 57 -94 Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ 10 55 0 Василий БЕРЕЗУЦКИЙ 10 52 3 Георгий ЩЕННИКОВ 8 41 1 Алан ДЗАГОЕВ 8 36 8

(Кирилл Бурдаков)