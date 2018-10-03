Акинфеев установил рекорд по "сухарям"

Игорь Акинфеев в восьмой раз в карьере сыграл "на ноль" в матче Лиги чемпионов и установил новый российский рекорд. По семь сухих встреч провели в главном еврокубке зенитовцы Юрий Лодыгин и Вячеслав Малафеев, выходившие на поле гораздо реже голкипера ЦСКА.
Лидеры по сухим матчам в Лиге чемпионов среди российских вратарей.
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Вратарь Клубы Матчи Сухие матчи
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Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 57 8
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Юрий ЛОДЫГИН Зенит 17 7
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Вячеслав МАЛАФЕЕВ Зенит 20 7
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Сергей ОВЧИННИКОВ Бенфика, Порту, Локомотив 27 6
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Александр ФИЛИМОНОВ Спартак, Динамо К 27 5
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Сергей РЫЖИКОВ Рубин 12 5
Два "сухаря" Акинфеев оформил в сезоне-2004/05, четыре – в сезоне-2005/06, еще один, прервавший рекордную серию, в ноябре прошлого года. Трижды забить голкиперу ЦСКА не смогли португальские клубы, дважды – лондонский "Арсенал", по разу – "ПСЖ" и "Гамбург".
Сухие матчи Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов
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Дата Стадия Соперник Счет
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14.09.2004 Гр.турнир Порту (г) 0:0
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29.09.2004 Гр.турнир ПСЖ (д) 2:0
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13.09.2006 Гр.турнир Порту (г) 0:0
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26.09.2006 Гр.турнир Гамбург (д) 1:0
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17.10.2006 Гр.турнир Арсенал (д) 1:0
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01.11.2006 Гр.турнир Арсенал (г) 0:0
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22.11.2017 Гр.турнир Бенфика (д) 2:0
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02.10.2018 Гр.турнир Реал (д) 1:0
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Кроме того, Акинфеев приблизился к рекорду клуба по числу матчей в Лиге чемпионов. Для него игра с "Реалом" стала 57-й в карьере, тогда как Сергей Игнашевич вышел на поле 58 встречах.
Рекордсмены ЦСКА по матчам в Лиге чемпионов
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Игрок Сезоны Матчи Голы
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Сергей ИГНАШЕВИЧ 10 58 1
|
Игорь АКИНФЕЕВ 11 57 -94
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Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ 10 55 0
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Василий БЕРЕЗУЦКИЙ 10 52 3
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Георгий ЩЕННИКОВ 8 41 1
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Алан ДЗАГОЕВ 8 36 8
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(Кирилл Бурдаков)