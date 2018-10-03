21:55 | Футбол — Лига чемпионов

Акинфеев установил рекорд по "сухарям"

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Игорь Акинфеев в восьмой раз в карьере сыграл "на ноль" в матче Лиги чемпионов и установил новый российский рекорд. По семь сухих встреч провели в главном еврокубке зенитовцы Юрий Лодыгин и Вячеслав Малафеев, выходившие на поле гораздо реже голкипера ЦСКА.

Лидеры по сухим матчам в Лиге чемпионов среди российских вратарей.

Вратарь                                  Клубы                                                Матчи       Сухие матчи

Игорь АКИНФЕЕВ              ЦСКА                                                 57              8

Юрий ЛОДЫГИН                 Зенит                                                   17              7

Вячеслав МАЛАФЕЕВ        Зенит                                                   20              7

Сергей ОВЧИННИКОВ      Бенфика, Порту, Локомотив            27              6

Александр ФИЛИМОНОВ Спартак, Динамо К                            27              5

Сергей РЫЖИКОВ              Рубин                                                 12              5

Два "сухаря" Акинфеев оформил в сезоне-2004/05, четыре – в сезоне-2005/06, еще один, прервавший рекордную серию, в ноябре прошлого года. Трижды забить голкиперу ЦСКА не смогли португальские клубы, дважды – лондонский "Арсенал", по разу – "ПСЖ" и "Гамбург".

Сухие матчи Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов

Дата                                        Стадия                           Соперник                      Счет

14.09.2004                              Гр.турнир                     Порту (г)                      0:0

29.09.2004                              Гр.турнир                     ПСЖ (д)                        2:0

13.09.2006                              Гр.турнир                     Порту (г)                      0:0

26.09.2006                              Гр.турнир                     Гамбург (д)                   1:0

17.10.2006                              Гр.турнир                     Арсенал (д)                   1:0

01.11.2006                              Гр.турнир                     Арсенал (г)                   0:0

22.11.2017                              Гр.турнир                     Бенфика (д)                   2:0

02.10.2018                              Гр.турнир                     Реал (д)                          1:0

 

Кроме того, Акинфеев приблизился к рекорду клуба по числу матчей в Лиге чемпионов. Для него игра с "Реалом" стала 57-й в карьере, тогда как Сергей Игнашевич вышел на поле 58 встречах.

Рекордсмены ЦСКА по матчам в Лиге чемпионов

Игрок                                     Сезоны                          Матчи                            Голы

Сергей ИГНАШЕВИЧ         10                                   58                                   1

Игорь АКИНФЕЕВ              11                                   57                                   -94

Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ       10                                   55                                   0

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ       10                                   52                                   3

Георгий ЩЕННИКОВ         8                                     41                                   1

Алан ДЗАГОЕВ                    8                                     36                                   8

 

(Кирилл Бурдаков)

 

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/champions-league

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