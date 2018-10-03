01:27 | Футбол — Лига чемпионов

Акинфеев – шестой игрок ЦСКА, удаленный в Лиге чемпионов

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В концовке матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом" (1:0) красную карточку получил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. 32-летний голкипер стал шестым игроком армейского клуба, изгнанным с поля в матче Лиги чемпионов.

ЦСКА во второй раз победил в игре, которую завершал вдесятером. В 2004 году удаление Шембераса (на его счету, кстати, две красные карточки) не помешало красно-синим справиться с "ПСЖ". (Кирилл Бурдаков)

Удаления игроков ЦСКА в матчах Лиги чемпионов

Дата

Игрок

Соперник

Минута удаления (счет)

07.12.2004

Дейвидас ШЕМБЕРАС

ПСЖ (г) – 3:1

54’ (1:1)

03.11.2009

Дейвидас ШЕМБЕРАС

МЮ (г) – 3:3

90+5’ (3:3)

06.04.2010

Чиди ОДИА

Интер (д) – 0:1

49’ (0:1)

02.11.2011

Сейду ДУМБЬЯ

Трабзонспор (г) – 0:0

74’ (0:0)

10.12.2013

Алан ДЗАГОЕВ

Виктория Пл (г) – 1:2

67’ (1:0)

10.12.2013

Понтус ВЕРНБЛУМ

Виктория Пл (г) – 1:2

90+3’ (1:2)

02.10.2018

Игорь АКИНФЕЕВ

Реал (д) – 1:0

90+5’ (1:0)
ЦСКА – Реал
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