Акинфеев – шестой игрок ЦСКА, удаленный в Лиге чемпионов

В концовке матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом" (1:0) красную карточку получил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. 32-летний голкипер стал шестым игроком армейского клуба, изгнанным с поля в матче Лиги чемпионов.

ЦСКА во второй раз победил в игре, которую завершал вдесятером. В 2004 году удаление Шембераса (на его счету, кстати, две красные карточки) не помешало красно-синим справиться с "ПСЖ". (Кирилл Бурдаков)

Удаления игроков ЦСКА в матчах Лиги чемпионов