Акинфеев – шестой игрок ЦСКА, удаленный в Лиге чемпионов

В концовке матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом" (1:0) красную карточку получил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. 32-летний голкипер стал шестым игроком армейского клуба, изгнанным с поля в матче Лиги чемпионов.
ЦСКА во второй раз победил в игре, которую завершал вдесятером. В 2004 году удаление Шембераса (на его счету, кстати, две красные карточки) не помешало красно-синим справиться с "ПСЖ". (Кирилл Бурдаков)
Удаления игроков ЦСКА в матчах Лиги чемпионов
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута удаления (счет)
|
07.12.2004
|
Дейвидас ШЕМБЕРАС
|
ПСЖ (г) – 3:1
|
54’ (1:1)
|
03.11.2009
|
Дейвидас ШЕМБЕРАС
|
МЮ (г) – 3:3
|
90+5’ (3:3)
|
06.04.2010
|
Чиди ОДИА
|
Интер (д) – 0:1
|
49’ (0:1)
|
02.11.2011
|
Сейду ДУМБЬЯ
|
Трабзонспор (г) – 0:0
|
74’ (0:0)
|
10.12.2013
|
Алан ДЗАГОЕВ
|
Виктория Пл (г) – 1:2
|
67’ (1:0)
|
10.12.2013
|
Понтус ВЕРНБЛУМ
|
Виктория Пл (г) – 1:2
|
90+3’ (1:2)
|
02.10.2018
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
Реал (д) – 1:0
|
90+5’ (1:0)