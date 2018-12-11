Адвокат жены Глушакова - об игроке: "Кое-кто застрял в девяностых"

Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, в резкой форме прокомментировал аудиозапись с угрозами футболиста, появившуюся сегодня в сети. Глушаков в нецензурной форме угрожал супруге.

"Ну что за человек? Готов раздать деньги всем, только не своим детям. Уважаемых людей упоминает. Как это можно объяснить? Такое ощущение, что кое-кто застрял в 90-х. Зачем угрожать, когда можно обо всем договориться? Как считаете?" - написал Жорин в Твиттере.

Глушаков угрожает жене. Лавина оскорблений от капитана "Спартака"