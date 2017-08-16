Адди Хюттер: "Результат матча с ЦСКА не закономерен. Нужно отдать должное Акинфееву"

Главный тренер "Янг Бойз" Адди Хюттер после поражения от ЦСКА (0:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что результат не справедлив, передает спецкор "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ. Напомним, что в компенсированное время защитник хозяев Касим Нуху неудачно переправил мяч головой своему вратарю.
– Наши шансы упали. Но мы собираемся дать бой и в ответной игре. Результат матча не закономерен. Мы сыграли хорошо, показали качественый футбол, создали моменты, – отметил Хюттер. – Но нужно отдать должное Акинфееву. Он показал отличную игру! Я горжусь своей командой. Что произошло в концовке? Это называется автогол. Игрок и вратарь не поняли друг друга в том моменте. Мы все очень разочарованы. Спасибо болельщикам за такую поддержку.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska #UCL #ЛигаЧемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч. #ЯнгБойзЦСКА #YBZSKA 0:1 90+1' Касим Нуху (автогол) pic.twitter.com/F7wQ2SkgIR– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 15 августа 2017 г.
ravilius777
стата суицидов растет, троли скупили мыло и бичевку
01:03
Andersen32
Игорёк идёт на рекорд. 50 сухарей в ЛЧ. Подряд.
00:42
Особое мнение ^^^
Ау, троляшки, вы где??? Что, нечего сказать про Игоря? :)))
00:38
Avon151281
Акинфеев ,конечно,молодец...Но вроде как только один раз он выручил.А акцент такой,как будто было моментов 5 минимум и если б не он,то крупная победа...
00:38