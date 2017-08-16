00:21 | Футбол — Лига чемпионов

Адди Хюттер: "Результат матча с ЦСКА не закономерен. Нужно отдать должное Акинфееву"

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Главный тренер "Янг Бойз" Адди Хюттер после поражения от ЦСКА (0:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что результат не справедлив, передает спецкор "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ. Напомним, что в компенсированное время защитник хозяев Касим Нуху неудачно переправил мяч головой своему вратарю.

– Наши шансы упали. Но мы собираемся дать бой и в ответной игре. Результат матча не закономерен. Мы сыграли хорошо, показали качественый футбол, создали моменты, – отметил Хюттер. – Но нужно отдать должное Акинфееву. Он показал отличную игру! Я горжусь своей командой. Что произошло в концовке? Это называется автогол. Игрок и вратарь не поняли друг друга в том моменте. Мы все очень разочарованы. Спасибо болельщикам за такую поддержку.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
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КОММЕНТАРИИ (4)
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ravilius777

стата суицидов растет, троли скупили мыло и бичевку

01:03

Andersen32

Игорёк идёт на рекорд. 50 сухарей в ЛЧ. Подряд.

00:42

Особое мнение ^^^

Ау, троляшки, вы где??? Что, нечего сказать про Игоря? :)))

00:38

Avon151281

Акинфеев ,конечно,молодец...Но вроде как только один раз он выручил.А акцент такой,как будто было моментов 5 минимум и если б не он,то крупная победа...

00:38