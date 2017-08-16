Адди Хюттер: "Результат матча с ЦСКА не закономерен. Нужно отдать должное Акинфееву"

Главный тренер "Янг Бойз" Адди Хюттер после поражения от ЦСКА (0:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что результат не справедлив, передает спецкор "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ. Напомним, что в компенсированное время защитник хозяев Касим Нуху неудачно переправил мяч головой своему вратарю.



– Наши шансы упали. Но мы собираемся дать бой и в ответной игре. Результат матча не закономерен. Мы сыграли хорошо, показали качественый футбол, создали моменты, – отметил Хюттер. – Но нужно отдать должное Акинфееву. Он показал отличную игру! Я горжусь своей командой. Что произошло в концовке? Это называется автогол. Игрок и вратарь не поняли друг друга в том моменте. Мы все очень разочарованы. Спасибо болельщикам за такую поддержку.