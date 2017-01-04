Шупо-Мотинг вместо Кубка Африки выбрал сбор "Шальке"

От участия в Кубке Африки-2017 отказался полузащитник "Шальке" Максим Шупо-Мотинг. На официальном сайте клуба из Гельзенкирхена было размещено сообщение о том, что 27-летний игрок едет на сбор в испанском Бенидорме с клубной командой, поскольку покинул сборную Камеруна. Позже там же появилось уточнение: Шупо-Мотинг пропустит Кубок Африки "по личным причинам", но в будущем "Неукротимые львы" могут на него рассчитывать.

Сам футболист, участник двух последних чемпионатов мира, в письме национальной федерации пожаловался, согласно сайту camfoot.com, на несправедливость по отношению к нему со стороны главного тренера Хуго Брооса.

Между тем и игрок, появившийся на свет в Гамбурге (его мать - немка), и "Шальке" рискуют повергнуться санкциям со стороны ФИФА в случае, если туда обратится Камерунская федерация, оказавшаяся в сложном положении. Ведь ранее от участия в турнире, стартующем в Габоне 14 января, отказались по разным соображениям сразу семь игроков, которых бельгиец Броос включил в предварительный список из 35 человек. Во вторник, за день до истечения срока подачи окончательных заявок, менеджер сборной Альфонс Чами выразил надежду, что полузащитники Аллан Ньом ("Вест Бромвич") и Жоэль Матип ("Ливерпуль") все-таки передумают. Однако Матип расстался со "львами" еще после ЧМ-2014 и заверил клубное руководство, что в Габон не поедет.